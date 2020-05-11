Kocasını, Anneler Günü´nü kutlamadığı için vurmuş

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, Gizem A.'nın (28) eşi Cengiz A.'yı (49), Anneler Günü´nü kutlamadığı için tabancayla vurup, yaraladığı ortaya çıktı.<br>Olay, saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Gizem A., eşi Cengiz A. ile Anneler Günü´nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştı. İddiaya göre, uzman çavuş Cengiz A., beylik tabancasını çekip, eşini tehdit etti. Daha sonra koltuğa bıraktığı tabancayı Gizem A. alıp, eşine doğrulttu. Cengiz A., eşinin elinden tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada Cengiz A., göğsünden vurularak, yaralandı. Gizem A. ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>Çiftin, 2'nci evliliklerini yaptıkları ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuğu olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-11 13:04:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.