Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü: Bir süre ilçeye ziyarete gelmeyin

<br>TUFANBEYLİ(Adana), (DHA)ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 30 günlük karantina süresinin sona ermesinin ardından İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, olası ziyaretçilere "İlçemizde bulunan Tarihi Şar Antik Kenti'ni görmeye bir süre daha gelmeyin" diye uyarıda bulundu.<br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde başlatılan karantina 5 Mayıs'ta sona erdi. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, salgın boyunca vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak koruyucu ekipmanların dağıldığını belirterek, ilçeye bir süre daha ziyaretçilerin gelmemesini istedi. Tarihi Şar Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yerli ve yabancı turistlere şu uyarılarda bulundu:<br>"Önemli doğa ve tarihi özellikler taşıyan kentimizin incisi ilçemizde koronavirüs salgınını önemli ölçüde kontrol altına aldık. Nüfus oranına göre vaka sayımız fazla olunca devletimiz bir ay karantina tedbiri uyguladı. Bu arada ilçemize nüfus akışı durdu, sakinleşti. Vatandaşımızın korunması adına güzel oldu. İlçemizde Hitit ve Roma döneminden kalma 2 bin 500 yıllık tarihi Şar Antik Kenti var. Buraya yoğun bir ziyaretçi akını vardı. Ayrıca uluslararası bisiklet yarışı düzenliyorduk, salgın nedeniyle bu yarışı askıya aldık. Ziyaretçilerimizden bir süre daha ilçemize gelmemelerini istiyoruz."DHA-Genel Türkiye-Adana / Tufanbeyli Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-11 15:07:44<br>

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