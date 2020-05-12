Adana'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1619 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana'nın muaf tutulduğu bildirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1619 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadesini kullandı.

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