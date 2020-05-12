Korona virüs hastaları yoğun bakımdan aileleriyle görüntülü görüşüyor Yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor Sağlık çalışanları ailelerinden uzak kalırken, korona virüs tedavisi gören hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüs hastaları yoğun bakımdan aileleriyle görüntülü görüşüyor Yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor Sağlık çalışanları ailelerinden uzak kalırken, korona virüs tedavisi gören hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyor

İHA

Adana'da korona virüs nedeniyle yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden hemşire ve doktorlar büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyor. Bir hemşire, başka bir ilde yoğun bakıma kaldırılan annesini gidip göremezken, diğer sağlık çalışanları ise tedavi gören hastaları ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla telefonlardan görüntülü görüştürüyor.

Korona virüs hastaları yoğun bakımdan aileleriyle görüntülü görüşüyor Yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor Sağlık çalışanları ailelerinden uzak kalırken, korona virüs tedavisi gören hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyor

Adana’da korona virüs nedeniyle yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden hemşire ve doktorlar büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyor. Bir hemşire, başka bir ilde yoğun bakıma kaldırılan annesini gidip göremezken, diğer sağlık çalışanları ise tedavi gören hastaları ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla telefonlardan görüntülü görüştürüyor.
Türkiye’de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde ilan edilen pandemi hastaneleri, sağlık çalışanlarıyla birlikte en üst düzeyde hizmet vermeye başladı. Bu hastanelerin birisi de Adana’da bulunan Seyhan Devlet Hastanesi. Hastanenin pandemi bölümü yoğun bakım ünitesinde çalışanlar ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastaların şifa bulması için fedakarca görev yapıyor.
Sağlık çalışanları ailelerinden uzak kalırken korona virüs tedavisi gören hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca her gün çalışanlar sesli ve görüntülü görüşme yöntemiyle hastaları aileleriyle görüştürüyor, tedavi süreci hakkında da aileleri bilgilendiriyor.
Bu sağlık çalışanlarından birisi de hemşire Hamdi Ulu. Ulu, bu süreçte Gaziantep’te hastalanıp yoğun bakıma kaldırılan annesi Suzan’ı gidip göremedi. 3 gün önce annesinin taburcu olduğunu öğrenen Ulu, süreç bitince ilk annesini görmeye gideceğini söyledi.

"Annemi görmek istiyorum"
Hamdi Ulu, “Yaptığımız işten oldukça mutluyuz. Gururluyuz. Hiçbir zamanda geri atmak gibi niyetimiz olmadı. Bu süreçte ailelerimizle görüşemedik. Annem rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Başka şehirde olduğu içinde gidip göremedim. Çalışmaya devam ettik. Burada yoğun bakımda hastalara bakarken annemde orada yoğun bakımdaydı. Mümkün olduğu kadar evimize gitmemeye çalıştık. Ancak annemi görememek baya sıkıntı oldu benim için. 10 gün yoğun bakımda kaldı, 3 gün önce yoğun bakımdan çıktı. Şu an daha iyi. İnsan gidip görmek istiyor annesini ama olmayınca olmuyor. Süreç bitince annemi görmek istiyorum” diye konuştu.

"Normal düzenimize dönmek istiyoruz"
Yoğun bakım doktoru Özlem Özkan ise ekipmanlarının yeterli olması nedeniyle kendilerini avantajlı hissettiklerini belirterek, “Biz pandemi hastanesi ilan edildiğimiz ilk günden itibaren hazırlıklarımızı hızlıca tamamladık ve hastanemizi pandemi koşullarına hazır hale getirdik. Hasta almaya başladığımızda hazırdık. Bizi neyin beklediğini bilmiyorduk. Neyse ki korktuğumuz gibi olmadı. Şu an için hasta sayımız bizi ürkütecek düzeyde değil ve hastalarımızın tedavisini verebiliyoruz. İlaçlarımız, tüm koşullarımız yeterli. Bu süreçte bizi zora sokan şey, bizi neyin beklediğini bilememekti. Şu an için sürece girdik ve hepimiz hastalarımızı nasıl tedavi edeceğimizi biliyoruz. Ekipmanlarımızın olması bizim için avantaj. En azından hastalarımıza istediğimiz gibi yaklaşabiliyoruz. Süreç bitince tabi ki hepimiz bir an önce normal düzenimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Berberler ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Berberler ve kuaförler dezenfekte edildi
Adana’ya giren bütün araçlar tek tek incelendi Polis ekipleri bütün araçları tek tek durdurup vatandaşların ateşlerini kontrol ederek kente girişlerine izin verdi
YEREL HABERLER Adana’ya giren bütün araçlar tek tek incelendi Polis ...
Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda Adana’nın kuzeyinde bulunan ve her yıl binlerce dönüm tarım arazisinde fasulye ve nohut ekimi yapan çiftçilerin zorlu mesaisi başladı Belediye Başkanı Remzi Ergü, fasulye ve nohutun lezzeti ile markalaşma sürecinde olduğunu, üreticilere bu konuda destek verdiklerini belirtti
YEREL HABERLER Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma ...
Adana Diş Hekimleri Odası: Koronavirüse yakalanmamak için sahte dişçilere dikkat edin
YEREL HABERLER Adana Diş Hekimleri Odası: Koronavirüse yakalanmamak ...
400 polisle mahalleye uyuşturucu ablukası Adana polisi sık sık uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldığı mahalleyi 400 polisle ablukaya alıp, 60 noktaya uzun namlulu polisleri yerleştirerek giriş ve çıkışlarda narkotik köpeğiyle kontrol yaptı
YEREL HABERLER 400 polisle mahalleye uyuşturucu ablukası Adana ...
Adana´da 400 polisle narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana´da 400 polisle narkotik uygulaması
Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu Turfanda patates hasadının gecikmeli olarak geçtiğimiz hafta başladığı Adana'da üretici, tarlada kilosu 2 lira 20 kuruştan satılan patatesin fiyatının 1.5 liraya kadar düşmesinden endişeli Üretici Fuat Polat, patatesi sattıklarını ancak virüs nedeniyle fiyatının sürekli düştüğünü söyledi
YEREL HABERLER Patates üreticisinde fiyat düşecek korkusu Turfanda ...
Balcalı'da ilk immün plazma bağışı yapıldı
YEREL HABERLER Balcalı'da ilk immün plazma bağışı yapıldı
Koronayı yenip plazma bağışladı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yeni tip korona virüs tanısı konup hastalığı yenen devlet memuru, diğer hastalara umut olmak için plazma bağışı yaptı
YEREL HABERLER Koronayı yenip plazma bağışladı Çukurova Üniversitesi ...
Adana, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
YEREL HABERLER Adana, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da polis şehit eden çetenin son üyesi de ...
Çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi de yakalandı Adana’da aralarında cezaevi müdürünün de bulunduğu çıkar amaçlı suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Çıkar amaçlı suç örgütünün son üyesi de ...
Hemşireler Günü'nde nöbetteki annelere çocuklarından duygulandıran mesajlar
YEREL HABERLER Hemşireler Günü'nde nöbetteki annelere çocuklarından ...
Adana'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
YEREL HABERLER Adana'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
Avukat kız kardeşlerin "ruhsat" sevinci
YEREL HABERLER Avukat kız kardeşlerin "ruhsat" sevinci
Anneler Gününde kocasını vuran kadın tutuklandı Adana'da Anneler Gününü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Anneler Gününde kocasını vuran kadın ...
Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Adana'da yasak kalktı, kent girişinde yoğunluk ...
Seyahat kısıtlaması kalktı Adana’da hareketlilik başladı
YEREL HABERLER Seyahat kısıtlaması kalktı Adana’da hareketlilik ...
Adana'da AVM'ler, sıkı tedbirlerle açıldı
YEREL HABERLER Adana'da AVM'ler, sıkı tedbirlerle açıldı
Annelerine sürpriz yaptılar gram altını kaptılar
YEREL HABERLER Annelerine sürpriz yaptılar gram altını kaptılar
Adana'da 1,5 ton kaçak kelle paça ele geçirildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da 1,5 ton kaçak kelle paça ele geçirildi/ Ek ...
Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü: Bir süre ilçeye ziyarete gelmeyin
YEREL HABERLER Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü: Bir süre ilçeye ...
Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı
YEREL HABERLER Berbere giden 16 yaşındaki Hüseyin, tıraş olamadı
Eskimantaş Jandarma Karakolu yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Eskimantaş Jandarma Karakolu yeniden açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X