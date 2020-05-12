Adana’ya giren bütün araçlar tek tek incelendi Polis ekipleri bütün araçları tek tek durdurup vatandaşların ateşlerini kontrol ederek kente girişlerine izin verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 ile giriş ve çıkış yasağının kaldırıldığını açıklamasının sabah saatlerinde TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda araç trafiği yoğunluğu başladı. Polis ekipleri bütün araçları tek tek durdurup, önce vatandaşların kimliklerini ardından da ateşlerini kontrol ederek kente girişlerine izin verdi.

Tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını dolayısıyla önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, virüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağı getirilen 31 ilden 7'sinin yasağının geçen hafta kalktığını açıkladı. Dün de 9 ile giriş ve çıkış yasağının kalkmasını açıklamasının ardından Adana'nın batı girişinde sabah saatlerinde küçük çaplı araç yoğunluğu yaşandı.

Kontrol noktasında durdurulan araçlar, polislerin araç içindeki vatandaşların ateşlerini ölçüp kimlik kontrolü yapmasının ardından kente giriş yaptı.

Mersin'den Adana'ya gelen vatandaşlar, yasağın kalkmasını fırsat bildiklerini söyledi.

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