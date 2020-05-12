E-Spor League Of Legends Turnuvası Adana’da

Türkiye ESpor Federasyonu (TESFED) Adana İl Temsilciliği ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan “ESpor League Of Legends Turnuvası” 19 Mayısta Adana’da başlıyor.

TESFED Adana İl Temsilcisi Yusuf Genç, bölgede ilk defa ESpor Turnuvası düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak ise, "Bu yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı evimizde kalarak coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Ayrıca sporcu kardeşlerimiz evlerinde yaptıkları Karate Kata, Tekvando Poomse, Satranç, Okçuluk ve Dart gibi spor faaliyetlerini evlerinde kaydedip çeşitli yarışmalara katılabilir, E Spor Turnuvasında çeşitli ödülleri almaya hak kazanabilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.