Adana'da sigortalı sayısı 492 bin 714 kişiye ulaştı Gelir veya aylık ödenen kişi sayısı 336 bin 356 kişi oldu Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Canbolat, 140 tan fazla hizmeti e-devlet uygulaması kullanılarak çağın gereklerine uygun hale getirdiklerini belirtti

Adana'da, 2009 yılında 353 bin 334 olan aktif sigortalı sayısının 2020 Şubat ayı itibariyle 492 bin 714 kişiye; 238 bin 355 olan gelir veya aylık ödenen kişi sayısı ise 2020 Şubat ayı itibarıyla yaklaşık 336 bin 356 kişiye ulaştığı bildirildi.

Adana Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü Bilal Canbolat, 1117 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 16 Mayıs 2006 tarihinde 5502 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile dünya sosyal güvenlik tarihinin en önemli ve en büyük reformlarından biri olan “Sosyal Güvenlik Reformu” ile SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı'nın tek çatı altında birleştirildiğini belirterek, "Bu suretle ayrı kurumla sunulan ve sigortalıların çalıştıkları statüler itibariyle ayrı emeklilik ve sağlık sistemlerine tabi olduğu, bazı kesimlerin sağlık sigortasından hiç yararlanamadığı bir sosyal güvenlik sisteminden, tek çatı altında birleşen ve ülkemizde yaşayan tüm insanların genel sağlık sigortası kapsamına alındığı bir sisteme geçilmiştir" dedi.



"Hizmetlerimizin etkinliğini artırdık"

Sundukları hizmetlerin öncelikle kaliteli, ihtiyaca yönelik, kolay ve zamanında ulaşılabilir olduğunu ifade eden Canbolat, "Sigortalı, işveren, emekli ve hak sahiplerinin kurum ünitelerine gelmeden taleplerini iletebilmeleri amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde faydalandık, çoğu işlemimizi elektronik ortama taşınmıştır. Ereçete, erapor gibi uygulamalarla sağlık; etescil, kolay işverenlik, ebildirim gibi uygulamalarla sigortalılık; emeklilik, borçlanma başvurularının edevlet üzerinden alınması gibi yeniliklerle emeklilik iş ve işlemlerimizi bürokrasiden arındırıp, 140 tan fazla hizmetimizi edevlet uygulaması kullanılarak çağın gereklerine uygun hale getirerek hizmetlerimizin etkinliğini artırdık" diye konuştu.



"Dünyaya örnek başarıya imza attık"

Sosyal güvenlik reformu kapsamında 2012 yılında hayata geçirilen Genel Sağlık Sigortası sayesinde ülke nüfusunun tamamının devlet güvencesi ile sağlık sigortası kapsamına alındığını ve sağlıktan faydalanma imkanına kavuştuğunu hatırlatan Canbolat, şöyle devam etti:

"Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortasına erişim sağlamaktadır. Ayda sadece 88,29 TL prim ödeyerek kendileri ve tüm ailesi için GSS kapsamında sağlık sigortasından faydalanmakta olup, Kamu, Özel tüm sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmektedir. Genel Sağlık Sigortası, yürütülmesi en zor kamu hizmetlerinin başında gelmektedir. Tüm dünyayı derinden etkileyen, adeta günlük yaşamı durma noktasına getiren Covid19 salgını sürecinde dünyanın önde gelen ülkeleri bile sağlık hizmetleri bakımından ciddi zorluklarla karşılaşıp sağlık sistemleri iflas etme noktasına gelirken, kurumumuzca sağlam temeller üzerine inşa edilen genel sağlık sigortası sistemimiz ve devletimizin yerinde uygulamaları sayesinde ülkemiz dünyaya örnek teşkil edecek bir başarıya imza atmıştır."



"Aktif sigortalı sayısı yüzde 39 arttı"

2006 yılında yapılan reformdan bu yana uygulanan başarılı sosyal ve ekonomik politikalar sonucu, sosyal güvenlik sisteminin yıldan yıla gelişme kaydettiğini, hizmet verdikleri sorumluluğunu taşıdıkları kesimin her geçen gün arttığına dikkat çeken Bilal Canbolat şunları kaydetti:

"Bu yıl 1117 Mayıs tarihlerinde 12'ncisini kutlamakta olduğumuz Sosyal Güvenlik Haftalarımızda yapılan farkındalık faaliyetleri sonucunda Adana ilimizde, 2009 yılında 353 bin 334 olan aktif sigortalı sayısı 2020 Şubat ayı itibariyle yüzde 39’luk artışla yaklaşık 492 bin 714 kişiye, 2009 yılında 238 bin 355 olan gelir veya aylık ödenen kişi sayısı 2020 Şubat ayı itibarıyla yüzde 41’lik bir artışla yaklaşık 336 bin 356 kişiye ulaştı."

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