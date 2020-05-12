Kozan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi yenilendi

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Adana’nın Kozan ilçesinde devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesi yenilendi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, yaptığı açıklamada, 2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi olarak hizmet verilen alanlardan 10 yataklı dahili yoğun bakım ünitesinde olası bir vaka artış durumunda kullanılmak üzere bulaşıcılık riskine karşı tek kişilik alanlara ayrılarak antistatik özelliklerde düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Emeği geçen ve pandemi süresince yoğun mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Gürçam, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1619 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulduğunu, bununla birlikte rehavete kapılmadan tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanması gerektiğini kaydetti.

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