Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek kundaklandı

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Adana’da iki kişi park halindeki hafif ticari araca benzin dökerek ateş verdi. Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi 2270 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Çelik’e ait olan 01 ABK 374 plakalı hafif ticari araç park halindeyken kimlikleri belirlenemeyen iki kişi aracın yanına geldi. Şüpheli şahısla aracın üzerine benzin döküp ateş verdi. Ardından şahıslar olay yerinden koşarak kaçtı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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