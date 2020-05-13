Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı 7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin mimarisinin salgında kendilerine avantaj sağladığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı 7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin mimarisinin salgında kendilerine avantaj sağladığını söyledi

İHA

Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı 7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin mimarisinin salgında kendilerine avantaj sağladığını söyledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ülke genelinde yoğun mücadele verilirken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, donanımı, mimarisi ve sağlık ekibiyle sağlık sistemindeki yükün büyük bölümünü kaldırıyor. Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, “Hastanenin mimarisi bize avantaj sağladı. Şu an 1 blok pandemi bölümüne ayrılmış durumda. Klasik bir hastanede ancak katları ayırabilirsiniz ama burada blokları ayırarak tam kontrollü ayrı bir hastane gibi kullanabiliyoruz. Ayrıca hastanemizde kurulan tanı laboratuvarında da hızlıca testlerimizi yapıp hasta yönetimini kolaylaştırıyoruz” dedi.
Türkiye'nin, korona virüs ile etkin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinasyonunda sürdürülen mücadele kapsamında, birçok sağlık tesisinin de kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor. 2017 yılında hasta kabulüne başlayan 1550 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de virüsle mücadele de kentte ön planda yer alıyor.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana bütün hazırlıklarını hızlıca tamamlayarak Covid hastalarını kabul eden Adana Şehir Hastanesinde 7 blok bulunuyor ve 1 bloğunu tamamen korona virüs hastalarına ayırmış durumda. Diğer 6 blokta rutin sağlık hizmetleri sürerken korona virüs hastalarına ayrılan bloka giriş ve çıkışlar özel elektronik kart ile yapılıyor. Böylelikle de virüse yakalanmış hastaların kimseye teması olmadan tedavisine başlanıyor.
Ayrıca hastanede ildeki ikinci Covid19 laboratuvarı da hizmet veriyor. Görevli doktorlar laboratuvarda 7 gün 24 saat test yapıyor. İHA ekibinin izinle girdiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisindeyse hemşire ve doktorlar özel kıyafetleriyle hastalarla yakından ilgileniyor. Ayrıca serviste yatan korona virüs hastalarının da negatif basınçlı odalarda tedavisine devam ediliyor.

"Hastane mimarisi avantaj sağladı"
Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, önlemleri çok hızlı ve erken aldıklarını belirterek, “Hastanemiz 7 blok toplamda. Bloklar şeklinde olması da bize burada avantaj sağladı. 1 bloğumuzu hızlı bir şekilde diğer hastalarımızdan uzakta korona virüs hastalarına ayırdık. Bloğumuzun giriş ve çıkışlarını kontrollü hale getirdik. Enfeksiyon önlemlerimizi çok daha rahat aldık. Hastanemizin laboratuvar ve görüntüleme kapasitesi açısından da bunlara uygun olması sonucu o bloğu bu açıdan da ayırmış olduk. Daha güvenli alanlar oluşturduk. Mimari bize avantaj sağladı” diye konuştu.

Hastaların bütün tedavisi tek yerde
Tüm bölümlerin hastanede olmasının da avantaj sağladığını kaydeden Daş, “Sağlık personeli niteliklerinin de yeterli olması bakımından bu hastaların başka hastanelere gitmesine gerek kalmıyor. En küçük bir ihtiyaç için bile bir hastaneden başka hastaneye taşınması risk. Hastalara bütün tedavilerin aynı hastanede verilebilmesi de başarıya ulaşmak için önemliydi. Bunu da rahat bir şekilde sağlayabildik” ifadelerini kullandı.

"Bir blok pandemi bölümüne ayrıldı"
270 yoğun bakım yatağı olduğunu ancak hastanenin mimari yapısı ve teknolojik donanım avantajlarından dolayı tüm servislerin yoğun bakıma çevrilebileceğini belirten Koray Daş, şunları kaydetti:
“Bu alt yapımız hazır durumda. Çok küçük ekipman takviyeleriyle kısa sürede yoğun bakıma çevirebiliyorsunuz. Biz de hatta bu avantajı kullandık. Hemen 40 yataklı yeni yoğun bakım açtık. 40 daha açabilirdik ama gerekmedi şu anda. Allah korusun ülkemizde salgının kontrolden çıkması ve yeni felaketlerle karşılaşılması durumunda yoğun bakım gereksinimin böyle hızlıca çözüme kavuşması biz hekimlerin elini çok rahatlatıyor. Biz burada çok stres yaşamadık açıkçası. Şu an bir blok pandemi bölümüne ayrılmış durumda. Eğer vakalar yükselirse diğer bloğu da hemen pandemi bölümüne ayırabiliriz. Biz blok blok gidebiliriz. Klasik bir hastanede ancak katları ayırabilirsiniz ama burada blokları ayırarak tam kontrollü ayrı bir hastane gibi kullanabiliyoruz.”
Covid19 tanı laboratuvarının da kurulmasının büyük katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Koray Daş, "Şimdi hızlı bir şekilde testleri yapıyoruz. Hasta yönetimi kolaylaşıyor. Aynı zamanda çevreden gelen tetkiklerin bazılarının yükünü Halk Sağlığı Laboratuvarının üzerinden alarak bu anlamda da gerekli desteği vermiş oluyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretiliyor Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 Haziran'da LGS'ye girecek 10 bin öğrenci için maske üretimi başlatıldı
YEREL HABERLER LGS'ye girecek öğrenciler için maske ...
Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı
YEREL HABERLER Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari ...
Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek kundaklandı
YEREL HABERLER Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek ...
Adana´da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana´da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi ...
Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor Adana’da uçurtma uçurmanın yasak olmasına rağmen vatandaşlar yasağı çiğneyerek uçurtmalarını uçurmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor Adana’da ...
Adana’da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı
Burak Özkoçak: "Dijital medyada hedefinize profesyonel strateji ile ulaşabilirsiniz"
YEREL HABERLER Burak Özkoçak: "Dijital medyada hedefinize ...
Kozan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi yenilendi
YEREL HABERLER Kozan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesi ...
İtirafçı olan PKK/YPG'nin Suriyeli kadın bombacısının tutukluluğuna devam kararı
YEREL HABERLER İtirafçı olan PKK/YPG'nin Suriyeli kadın bombacısının ...
Adana'da sigortalı sayısı 492 bin 714 kişiye ulaştı Gelir veya aylık ödenen kişi sayısı 336 bin 356 kişi oldu Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal Canbolat, 140 tan fazla hizmeti e-devlet uygulaması kullanılarak çağın gereklerine uygun hale getirdiklerini belirtti
YEREL HABERLER Adana'da sigortalı sayısı 492 bin 714 kişiye ...
Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtıyor
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ...
Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor
YEREL HABERLER Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor
E-Spor League Of Legends Turnuvası Adana’da
YEREL HABERLER E-Spor League Of Legends Turnuvası Adana’da
Adana´da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları kalktı, yoğunluklar başladı
YEREL HABERLER Adana´da sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları ...
Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, dolandırıldı
YEREL HABERLER Lenf kanseri kızı için yardım isteyen baba, ...
Koronayla mücadele ve rutin belediyecilik hizmetleri eş zamanlı yürütülüyor
YEREL HABERLER Koronayla mücadele ve rutin belediyecilik hizmetleri ...
Mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine mobil sağlık hizmeti
Berberler ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Berberler ve kuaförler dezenfekte edildi
Adana’ya giren bütün araçlar tek tek incelendi Polis ekipleri bütün araçları tek tek durdurup vatandaşların ateşlerini kontrol ederek kente girişlerine izin verdi
YEREL HABERLER Adana’ya giren bütün araçlar tek tek incelendi Polis ...
Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma yolunda Adana’nın kuzeyinde bulunan ve her yıl binlerce dönüm tarım arazisinde fasulye ve nohut ekimi yapan çiftçilerin zorlu mesaisi başladı Belediye Başkanı Remzi Ergü, fasulye ve nohutun lezzeti ile markalaşma sürecinde olduğunu, üreticilere bu konuda destek verdiklerini belirtti
YEREL HABERLER Tufanbeyli, fasulye ve nohutta markalaşma ...
Korona virüs hastaları yoğun bakımdan aileleriyle görüntülü görüşüyor Yoğun bakımdaki hastaları tedavi eden sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor Sağlık çalışanları ailelerinden uzak kalırken, korona virüs tedavisi gören hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Korona virüs hastaları yoğun bakımdan aileleriyle ...
Adana Diş Hekimleri Odası: Koronavirüse yakalanmamak için sahte dişçilere dikkat edin
YEREL HABERLER Adana Diş Hekimleri Odası: Koronavirüse yakalanmamak ...
400 polisle mahalleye uyuşturucu ablukası Adana polisi sık sık uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldığı mahalleyi 400 polisle ablukaya alıp, 60 noktaya uzun namlulu polisleri yerleştirerek giriş ve çıkışlarda narkotik köpeğiyle kontrol yaptı
YEREL HABERLER 400 polisle mahalleye uyuşturucu ablukası Adana ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X