Vali Demirtaş: "Kesinlikle rehavete kapılmayalım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Demirtaş: "Kesinlikle rehavete kapılmayalım"

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Adana için giriş çıkış yasağının kaldırılmasının ardından vatandaşlara seslenerek, "Kesinlikle rehavete kapılmayalım" dedi.

Vali Demirtaş: "Kesinlikle rehavete kapılmayalım"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Adana için giriş çıkış yasağının kaldırılmasının ardından vatandaşlara seslenerek, “Kesinlikle rehavete kapılmayalım” dedi.
Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, giriş çıkış yasağının kaldırılması ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulmasının salgın tehlikesinin geçtiği ve tüm yasakların kalktığı anlamına gelmediğini belirterek, “Sürecin başladığı ilk andan itibaren İl Umumi Hıfzısıhha Meclisimizce 50, İl Pandemi Kurulumuzca da 4 tane karar alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik olarak aldığımız tüm bu kararlar hala geçerli olacak” dedi.
Bu kararlar doğrultusunda Adana’daki tüm marketlerin 09.0021.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğini hatırlatan Vali Demirtaş, “Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacaktır. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecekler. Marketler, içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaktır” diye konuştu.
Adana’da tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edeceklerine değinen Vali Demirtaş, “Araç içindeki yolcular mümkün olduğunca birbiriyle temas etmeyecek şekilde oturtulacaktır. Ayrıca il sınırlarımız içerisinde sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak gibi aktivite ve faaliyetler ikinci bir emre kadar hafta içi ve hafta sonlarında yasaktır” dedi.

"Mücadelemiz ilk günkü ciddiyetiyle devam ediyor"
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 020 yaş arasındaki gençlerin ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamalarının hala devam ettiğini söyleyen Vali Demirtaş, “Korona virüs salgını ile mücadelemiz ilk günkü ciddiyetiyle devam etmektedir. İlimize konan giriş çıkış yasağının kaldırılması tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Aldığımız tedbirler sonucunda şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmek, hiç istemediğimiz sonuçlar yaşanmasına neden olabilir. Kesinlikle rehavete kapılmayalım” şeklinde konuştu.
Meydanlarda sokak ve caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceğini, yan yana yürüyen vatandaşların ise sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda uyarılacağını ifade eden Demirtaş, pazar yerleri, marketler, alışveriş merkezleri, kuaför ve berberlerde maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlattı.
Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğini dile getiren Vali Demirtaş, “Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Ayrıca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri 16.03.2020 tarihinden itibaren geçici süreyle durdurulmuştur. Ruhsatlarında birden fazla faaliyet konusu yazılı umuma açık iş yeri şeklinde hizmet sunumu gerçekleştiren işletmelerde; hastalığın bulaşma ve yayılma riskini engellemek amacıyla masa ve sandalye konularak servis hizmeti verilmesine müsaade edilmemektedir. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kapsamında unlu mamul, pasta, tatlı üretimi ve satışı gibi hizmet veren işletmelerde doğrudan satış ve paket hizmeti devam edebilecektir. Ayrıca bu süreçte çalışmaya devam eden otellerde SPA, hamam, sauna, masaj salonu, spor merkezi, disko gibi umuma açık istirahat ve eğlence yeri statüsünde olan alanlar da ikinci bir karara kadar faaliyet veremeyeceklerdir“ dedi.
Normalleşme süreci devam ederken sokakta yapılan düğünlere de müsaade edilmeyeceğini belirten Vali Demirtaş, “Tüm bunların yanı sıra taziye çadırı kurulumu yapmayacaktır. Semt/mahalle pazarları faaliyetlerine devam edecek, ancak vatandaşların toplu olarak bulundukları sosyete pazarı, oto pazarı ve hayvan pazarı faaliyet veremeyecek. İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalıştığı dövme salonu gibi iş yerleri, iddaa bayileri de bu süreçte hizmet veremeyecek” ifadelerini kullandı.

"Tehlike geçene kadar bu kararlara uymak zorundayız"
Bankaların, marketlerin, PTT şubelerinin, tahsilat büroları gibi vatandaşa satış ve hizmet veren tüm iş yerlerinin, net kullanım alanının 1/10 oranında vatandaşı içeri alabileceğini belirten Vali Demirtaş, ayrıca kaldırımların daraltılarak korona virüs salgınının bulaşma ve yayılmasına sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden kaldırım üzerinde bulunan büyük tezgah tipi ocaklar dahil mangallar ile manav tarzı işletmelerin kaldırımlar üzerindeki meyve, sebze tezgahlarına da müsaade edilmeyeceğini dile getirdi.
Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik tüm bu kararlara ek olarak yeni tedbirler de almaya devam ettiklerini belirten Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımızın hizmetine açılan Mısır Çarşısı ve Çakmak Plaza’ya maskesiz girmek yasaklanmıştır. Burada faaliyette bulunan esnafımız da maske takmak zorundadır. Bunun yanı sıra 12.05.2020 tarih saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile geçici olarak Adnan Menderes Bulvarı kıyı şeridi ile Mirza Çelebi Sokağı trafiğe kapanmıştır” dedi.
Vali Demirtaş, açıklamasının devamında bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemlerin uygulanacağını belirterek, “Bu meşakkatli süreçte salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını riske atmamak için alınan bu kararların uygulanmasında görev alan kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personelimize, tedbirlerin yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesinde canla başla çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine, güvenlik birimlerine ve olağanüstü gayretlerle bizlerin sağlığı için çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan alınan bu kararlara hala sıkı sıkıya riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Tehlike tamamen geçene kadar bu kararlara uymak zorundayız. Tüm bunlar daha mutlu, daha huzurlu ve sağlıklı bir gelecek için, bizler için. Bu mücadelenin sonunda galip gelebilmemiz için sosyal mesafemizi korumaya, dışarı çıkmak zorunda olduğumuz zamanlarda maske kullanmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
YEREL HABERLER Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
YEREL HABERLER Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
Çocuklardan büyüklere haklı sitem Çocuklar doyasıya parkların keyfini çıkarırken, kendilerinin bu sürede yasağı uyduğunu ama yetişkinlerin uymadığını söylediler
YEREL HABERLER Çocuklardan büyüklere haklı sitem Çocuklar doyasıya ...
Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa bindi Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 0-14 yaş arası çocuklara bugün 5 saat izin verilince parklarda kendilerini bekleyen polis ile top oynayıp salıncağa bindi Çocuklar uzun süreden sonra parka gelebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi
YEREL HABERLER Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa ...
Kozan'da parklara bakım ve peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Kozan'da parklara bakım ve peyzaj çalışması
Türk Kadınlar Konseyinden istifa eden dekana tepki
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Konseyinden istifa eden dekana tepki
Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor
Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli Adana'da kağıtçı çocuklar canlarını hiçe sayıp sulama kanalında serinliyor
YEREL HABERLER Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis ...
Çocuklar maskelerini takıp parklara koştu 9 yaşındaki Lara virüsten korktuğu için parkta oyun oynamadı Parklar yeniden çocuklarla şenlendi
YEREL HABERLER Çocuklar maskelerini takıp parklara koştu 9 yaşındaki ...
Doğan: "TARSİM poyrazdan yaşanan kayıpları sigorta kapsamına almalı"
YEREL HABERLER Doğan: "TARSİM poyrazdan yaşanan kayıpları sigorta ...
Adana'da 16 okula spor sahası yaptırıldı
YEREL HABERLER Adana'da 16 okula spor sahası yaptırıldı
Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
Adana'nın yasaktan muaf tutulması sevindirdi Adanalılar bayram alışverişi için sokaklara çıktı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulması vatandaşları sevindirdi
YEREL HABERLER Adana'nın yasaktan muaf tutulması ...
Adana’nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması projesinde çalışmalar sürüyor DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 1 milyar 292 bin TL katkı ve 95 bin 500 kişiye de istihdam alanı sağlanacağını belirtti
YEREL HABERLER Adana’nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor Aşağı ...
Kızları solunum cihazına bağlı yaşayan ailenin elektrik kesintisi korkusu
YEREL HABERLER Kızları solunum cihazına bağlı yaşayan ailenin ...
Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu
Çukurova’nın kayısısı Rusların gözdesi Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen kayısılar başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor İş adamı Ahmet Sucak: "İspanya ve İtalya’daki ürünler hasat edilemiyor. Tüm pazar Türkiye'nin elinde, ihracatçılarımız bu sene memnun olmak zorundalar"
YEREL HABERLER Çukurova’nın kayısısı Rusların gözdesi Adana'nın ...
Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı 7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin mimarisinin salgında kendilerine avantaj sağladığını söyledi
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük ...
LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretiliyor Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 Haziran'da LGS'ye girecek 10 bin öğrenci için maske üretimi başlatıldı
YEREL HABERLER LGS'ye girecek öğrenciler için maske ...
Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı
YEREL HABERLER Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari ...
Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek kundaklandı
YEREL HABERLER Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek ...
Adana´da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana´da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi ...
Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor Adana’da uçurtma uçurmanın yasak olmasına rağmen vatandaşlar yasağı çiğneyerek uçurtmalarını uçurmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor Adana’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X