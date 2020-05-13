Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi

DHA

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkması yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıkarak kentteki oyun alanları ve parklarda gönüllerince eğlendi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 22 Mart günü 20 yaş altının dışarı çıkmasını geçici olarak yasakladı. Yasak kapsamında olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar ise bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kendilerine verilen izin nedeniyle dışarı çıkabildi. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan minikler kentteki oyun alanlarında aileleri ve arkadaşlarıyla izin...

Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkması yasak olan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıkarak kentteki oyun alanları ve parklarda gönüllerince eğlendi.<br>Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 22 Mart günü 20 yaş altının dışarı çıkmasını geçici olarak yasakladı. Yasak kapsamında olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar ise bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında kendilerine verilen izin nedeniyle dışarı çıkabildi. Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamayan minikler kentteki oyun alanlarında aileleri ve arkadaşlarıyla izin saatleri boyunca eğlendiler. Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi´nde bulunan kapalı semt pazarındaki geniş arazide bisiklet, paten sürerek, futbol, basketbol ve çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen çocuklar uzun bir süreden sonra güneşli havanın da tadını çıkardı. Çocuklar ve aileleri parklarda iyi vakit geçirirken polis ekipleri de hem maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı hem de çocukları eğlendirmek adına onlarla oyunlar oynadı.<br>`EVDE SIKILIP GERİLİYORDUM<br>2 aydır dışarı çıkamadığı için izni değerlendirip oyun oynamaya geldiğini belirten Derin Coşkun (8), "Biraz rahatladım. Evde sıkılıp geriliyordum. Çünkü orada oyalanmak zor. Bugün çok güzel geçiyor. Okul arkadaşlarımın bazıları da burada. Onları gördüğüm için mutluyum" dedi. Oyun alanında bisiklet sürerek vakit geçiren İpek Kuru (7) ise evde sadece oyuncaklarıyla oynayabildiğini ve bir süre sonra bu durumdan sıkıldığını söyledi. 4 saatlik dışarı çıkma izninin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kuru, "İlk önce arkadaşlarımla uzun bir yürüyüş yaptık. Şimdi bisiklet sürüyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Aynı zamanda maskemi takıp dışarı çıktım" diye konuştu. Uzun süredir evde olduğu için annesiyle sık sık tartıştığını kaydeden Ahmet Efe Limoncu (12) ise iznin son dakikasına kadar dışarıda vakit geçireceğini ifade etti.<br>0-14 yaş arası çocuklar, saatin 15.00'i göstermesiyle birlikte eğlenceli bir günün ardından evlerine döndüler.<br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-13 15:54:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
YEREL HABERLER Adana´da çocuklar 4 saatlik izinde eğlendi
Çocuklardan büyüklere haklı sitem Çocuklar doyasıya parkların keyfini çıkarırken, kendilerinin bu sürede yasağı uyduğunu ama yetişkinlerin uymadığını söylediler
YEREL HABERLER Çocuklardan büyüklere haklı sitem Çocuklar doyasıya ...
Vali Demirtaş: "Kesinlikle rehavete kapılmayalım"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Kesinlikle rehavete kapılmayalım"
Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa bindi Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 0-14 yaş arası çocuklara bugün 5 saat izin verilince parklarda kendilerini bekleyen polis ile top oynayıp salıncağa bindi Çocuklar uzun süreden sonra parka gelebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi
YEREL HABERLER Parka çıkan çocuklar polisle top oynayıp salıncağa ...
Kozan'da parklara bakım ve peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Kozan'da parklara bakım ve peyzaj çalışması
Türk Kadınlar Konseyinden istifa eden dekana tepki
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Konseyinden istifa eden dekana tepki
Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmuyor
Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis engeli Adana'da kağıtçı çocuklar canlarını hiçe sayıp sulama kanalında serinliyor
YEREL HABERLER Sulama kanalında serinleyen çocuklara polis ...
Çocuklar maskelerini takıp parklara koştu 9 yaşındaki Lara virüsten korktuğu için parkta oyun oynamadı Parklar yeniden çocuklarla şenlendi
YEREL HABERLER Çocuklar maskelerini takıp parklara koştu 9 yaşındaki ...
Doğan: "TARSİM poyrazdan yaşanan kayıpları sigorta kapsamına almalı"
YEREL HABERLER Doğan: "TARSİM poyrazdan yaşanan kayıpları sigorta ...
Adana'da 16 okula spor sahası yaptırıldı
YEREL HABERLER Adana'da 16 okula spor sahası yaptırıldı
Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
Adana'nın yasaktan muaf tutulması sevindirdi Adanalılar bayram alışverişi için sokaklara çıktı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulması vatandaşları sevindirdi
YEREL HABERLER Adana'nın yasaktan muaf tutulması ...
Adana’nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması projesinde çalışmalar sürüyor DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yıllık 1 milyar 292 bin TL katkı ve 95 bin 500 kişiye de istihdam alanı sağlanacağını belirtti
YEREL HABERLER Adana’nın 40 yıllık rüyası hayata geçiriliyor Aşağı ...
Kızları solunum cihazına bağlı yaşayan ailenin elektrik kesintisi korkusu
YEREL HABERLER Kızları solunum cihazına bağlı yaşayan ailenin ...
Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu
Çukurova’nın kayısısı Rusların gözdesi Adana'nın Kozan ilçesinde üretilen kayısılar başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor İş adamı Ahmet Sucak: "İspanya ve İtalya’daki ürünler hasat edilemiyor. Tüm pazar Türkiye'nin elinde, ihracatçılarımız bu sene memnun olmak zorundalar"
YEREL HABERLER Çukurova’nın kayısısı Rusların gözdesi Adana'nın ...
Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı 7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin mimarisinin salgında kendilerine avantaj sağladığını söyledi
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük ...
LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretiliyor Adana'nın Ceyhan ilçesinde 20 Haziran'da LGS'ye girecek 10 bin öğrenci için maske üretimi başlatıldı
YEREL HABERLER LGS'ye girecek öğrenciler için maske ...
Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı
YEREL HABERLER Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari ...
Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek kundaklandı
YEREL HABERLER Adana’da park halindeki araç benzin dökülerek ...
Adana´da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana´da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi ...
Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor Adana’da uçurtma uçurmanın yasak olmasına rağmen vatandaşlar yasağı çiğneyerek uçurtmalarını uçurmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor Adana’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X