Adana'da eğitim yatırımları

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim görmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 28 derslikli Şehit Abdullah Yıldırım Anadolu Lisesi, Yenidoğan Mahallesi 20 derslikli ilkokul ile Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 28 derslikli Şehit Alper Öçay Anadolu Lisesi, Mithatpaşa Mahallesi 28 derslikli ilkokul inşaatlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, eğitim yatırımlarında emeği geçenlere teşekkür etti. Tüm bu yatırımların yanı sıra Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde hayırsever Saniye Özaltın tarafından merhum eşi adına yaptırılan Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesinin tamamlandığı bilgisini veren Vali Demirtaş, “İnşallah bu okullarımızı da kısa sürede bitirerek öğrencilerimizle buluşturacağız. Koronavirüsle mücadelemiz devam ederken kamu yatırımlarımızı da aynı hızda sürdürüyoruz” dedi.

Adana'nın her bir köşesinde en önem verdikleri yatırımların başında eğitim yatırımları geldiğini belirten Vali Demirtaş, “Çünkü bizler ülkemizin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim yatırımı olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği donanımlara uygun şartlarda eğitim görmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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