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Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara, yaşama tutunamadı

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal (12), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi´nde, Dilara Ünal´ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75´inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi...

Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara, yaşama tutunamadı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan Dilara Ünal (12), tedavi gördüğü hastanede, 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti.<br>Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi´nde, Dilara Ünal´ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, sokaktan geçen yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75´inde yanık oluşan Dilara, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-14 12:51:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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