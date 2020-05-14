Tufanbeyli'de çiftçiler unutulmadı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde Kaymakam Ömer Sevgili sahada çalışan çiftçileri ziyaret ederek Çiftçiler Gününü kutladı.

Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Durmuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray ile birlikte ilçedeki tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçileri ziyaret etti.

Pınarlar Mahallesinde çiftçilik yapan Rafet Uzer, Kaymakam Sevgili ve yetkililere salgın sürecinde gösterdikleri mücadele ve çiftçiyi mağdur etmeyen çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Kaymakam Sevgili’de, Tufanbeyli’nin bereketli ovasında üretim yaparak milli servet olan toprakları altın gibi işleyen çiftçilere teşekkür ederek Çiftçiler Gününü kutlayıp hijyen malzemeleri hediye etti.

Belediye Başkanı Remzi Ergü’de sahada çiftçilerle bir araya gelerek Çiftçilerin Gününü kutladı. Ergü, Tufanbeyli topraklarında yetişen ürünlerin markalaşması için çiftçilerin verdiği üretime büyük destek verdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.