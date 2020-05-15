Adana'da eğitimciler kan bağışında bulundu

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da eğitimciler, Kızılay'ın azalan kan stokuna destek olmak ve farkındalık yaratmak için kan bağışında bulundu.<br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipliler Derneği'nin 'İyilik kanımızda var' sloganıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlik ile eğitimciler ve gönüllüler, kan bağışı yaptı. Dünyada koronavirüsle ilgili süreç başladığını, Türkiye'nin de bundan payını aldığını belirten Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, ülkece bir imtihan yaşadığını dile getirdi. Kan bağışı canlı bir operasyon olduğunu vurgulayan Saygılı, Adana'da 2,2 milyon, ülke genelinde ise 83 milyon vatandaşın kana ihtiyaç duyduğunu aktaran Saygılı, "İyilik kanımızda var diyen dostlarımız bugün burada kan bağışlayacaklar. Hiç tanımadıkları insanlara iyiliği bulaştıracaklar" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise katılan ve emek verenlere teşekkür etti. Açıklamaların ardından etkinliğe katılanlar, Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne geçip, form doldurduktan sonra kan verdi. <br> DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-05-15 00:51:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.