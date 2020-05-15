Adana´da otomobilden rastgele ateş açan 3 kişi tutuklandı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan Tayfur P. (23), Osman G. (29) ve Soner G. (33) yakalanıp, tutuklandı.<br>Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı´nda, 12 Mayıs Salı günü, saat 17.30 sıralarında, bir otomobilden 2 kişi çevreye rastgele ateş açtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne ait ekip otosu ile seyir halindeki 3 otomobile mermi isabet etti. 1 kişi de belinden vurularak yaralandı.<br>SAKLANDIKLARI EVLERDE YAKALANDILAR<br>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Adı açıklanmayan yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.<br>Polis, plakasını tespit ettiği otomobildeki saldırganların Tayfur P., Osman G. ve Soner G. olduğunu belirledi. Şüpheliler saklandıkları adreslerde düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 4 pompalı tüfek ele geçirildi.<br>Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-15 11:07:50<br>
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