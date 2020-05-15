Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan Dilara, toprağa verildi

<br>Akif ÖZDEMİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA´da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybeden Dilara Ünal (12), gözyaşları içinde toprağa verildi.<br>Olay, 30 Nisan günü, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi´nde yaşandı. Dilara Ünal´ın evlerinin damında uçurduğu uçurtma, yüksek gerilim hattına takıldı. Demir çubukla uçurtmasını kurtarmaya çalışan Dilara, akıma kapıldı. Küçük kız, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Vücudunun yüzde 75´inde yanık oluşan Dilara, 14 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti.<br>CENAZESİ TESLİM ALINDI<br>Baba Talip Ünal, bu sabah kızının cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı. Acılı baba, "Elektrik tellerinin o kadar yakından geçmesi, çocukların ulaşabileceği noktada olması büyük sorumsuzluk. Ben bu sorumsuzluğun arkasında kimlerin olduğunu tespit edip, şikayet edeceğim. Uçurtmalar elektrik tellerine takılıyor. Daha önce de birkaç ölüme daha neden olduklarını duydum. Başka acılar yaşanmasın, evlat acısı çok kötü. Lütfen önlem alsınlar diyorum" dedi.<br>'YASAKLAMAYALIM, ÖNLEM ALALIM'<br>Uçurtmanın yasaklanması yerine tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Evlerin damlarına yakın olan şehir hatlarının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 2,5-3 metrede, ulaşılabilecek bir mesafede. Duyduğumuza göre 35 bin volt akım geçiyormuş. Demir boruyu uzattığınızda düşünün neler olabileceğini" diye konuştu.<br>Küçük Dilara, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİRGülşah ÖZGEN<br>2020-05-15 12:38:09<br>

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