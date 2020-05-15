Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine kuru gıda yardımı

Adana’da "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımı yapıldı.

Bu yıl 1115 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi ve beraberindeki görevliler Şehit Duran Mahallesi'nde önceden belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda yardımı yaptı.

Bölge Müdürü Develi, kuru gıda kolilerinin dağıtımında yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bu yıl Vakıf Haftası'nın sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçlarıyla kutlandığını ifade etti.

Develi, sorumluluk alanlarında olan Adana ve Mersin illerinde 506 muhtaç aileye her ay yapılan kuru gıda dağıtımının Covid19 salgını döneminde de devam ettiğini kaydederek, “Bunun yanı sıra ilk, orta, lise ve yüksek öğretimde okuyan 712 öğrencimize burs yardımında bulunmakta, 121 ihtiyaç sahibi ailemize de her ay maaş ödemeleri yapılmaktadır. Bugün Ramazan Bayramı öncesi ailelere kuru gıda kolilerini ulaştırma gayretindeyiz. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un kaleme aldığı mektubu da kolilerle hanelere ulaştırıyoruz" dedi.

Ahmet Develi, vakfın hiçbir karşılık beklemeden veren el olduğunu, şefkat, merhamet ve dayanışmanın sağlanmasında olduğu kadar toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde de önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

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