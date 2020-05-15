İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava (YKS) girecek olan öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 1819 Mayıs tarihlerinde 10.0017.00 saatleri arasında açık tutulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Adana Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu 1819 Mayıs tarihlerinde 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.0017.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il ve ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.”

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