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Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

İHA

Adana'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulundu. Ceset, barajdan çıkarıldıktan sonra kimliği belirlenmek ve otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Nehri’nde kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulundu. Ceset, barajdan çıkarıldıktan sonra kimliği belirlenmek ve otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında nehir kıyısında gezenler, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı CanKur ekipleri botla suda çıkardıkları cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise otopsiden sonra belli olacak.

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