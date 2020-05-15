Ceyhan Devlet Hastanesi'nde sona gelindi AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve Ceyhan İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül ile hastane inşaatını inceledi

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, inşaatı son aşamaya gelen Ceyhan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ay, " Çok yakın bir zamanda Ceyhan Devlet Hastanesi Ceyhanlı hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Ceyhan'ımıza ve Adana'mıza hayırlı olsun" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer'in yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, İlçe Sağlık Müdürü Hürrem Cebeci, Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal, DSİ Şube Müdürü Mustafa Yırcal Gamgam, Orman İşletme Şefi Sabahattin Bağbul ve İl Başkan Yardımcılarıyla birlikte Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatını gezen Başkan Ay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatını gezen Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay; "Yakın zamanda 250 yatak kapasitesi ile hizmete girecek olan yeni Ceyhan Devlet Hastanesi, Ceyhanımıza ve Ceyhanlı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Adanamıza kazandırılan dev eserler, vatandaşımıza şifa olacak, nefes olacak. Temel hizmet alt yapısının yanında yüksek teknolojiye sahip bu hastanemiz ile Ceyhanlı hemşehrilerimiz,modern sağlık hizmetine en rahat şekilde ilçesinde ulaşacak. Hükümetimizin büyük desteği ile Adanamızın yarınları bugünden daha iyi olacak"

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