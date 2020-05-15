Çukurova'nın sarı sıcağında karpuz hasadı

<br>Nuri PİR/ADANA, (DHA)TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da, 100 bin dekarlık alanda, sarı sıcakta dekar başına 34 ton karpuz hasat ediliyor.<br>Adana'nın Akdeniz kıyısındaki Karataş ilçesinde, kumluk alanlarda erkenci karpuzun hasadına başlandı. Çukurova'nın meşhur sarı sıcağında gün boyu çalışan işçiler tarafından toplanarak, kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İncefikir, kentte 100 bin dekarda erkenci karpuz yetiştirildiğini, dekar başına 3-4 ton rekolte aldıklarını söyledi. Ülkede ihtiyacın yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'nın karpuzunun aromaşeker oranının güzel, renginin ise daha kırmızı olduğunu kaydeden İncefikir, "Şu anda tarladan karpuzun kalitesine göre kilosu 1,8 ile 2,5 TL arasında satılıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-15 16:43:35<br>

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