CHP'li gençlik kolları başkanı, Vefa Grubu görevlilerine saldırdı iddiası

<br>ADANA, (DHA)ADANA'da, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonucu gözaltına alındı. Yıldırım, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Kaymakam Oğuzhan Bingöl ile ekibinin fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını ileri sürdü.<br>Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Vefa Yardımlaşma Grubu'nun Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve ekibinin yaptıkları yardım dağıtımı sırasında yoldan geçen CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım arasında tartışma yaşandı. Kaymakam Bingöl ve koruması tartışmayı engellemeye çalıştı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşini gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eren Yıldırım ifadesinde, ailesi ile yürüyüş yaparken kaymakamlık önündeki TIR'ı gördüğünü, merak edip oradaki görevlilere ne yapıldığını sorduğunu ve bu yüzden aralarında tartışma yaşandığını söyledi. <br>AK PARTİ İL BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ<br>AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da yaşanan olaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaymakam Bingöl ile ekibinin fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını belirten Başkan Ay, "Yüreğir Kaymakamlığı´na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, vatandaşlarımıza yetişmek için çalışmalarına devam ederken dün akşam saatlerinde 6-7 kişilik bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Olay yerinde çalışmaların takibi için bulunan Yüreğir Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl vefa destek grubu ekibine saldırmak isteyen şahısları bizzat çağrıda bulunarak durdurmak istemiş fakat şahıslar kaymakamımız ve ekibine de aynı şekilde fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuştur. Emniyet ve savcılık soruşturmasında şahıslardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu anlaşılmıştır" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)<br>2020-05-15 19:56:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.