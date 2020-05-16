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CHP'li gençlik kolları başkanı, Vefa Grubu görevlilerine saldırdı iddiası (2)

DHA

AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Adana'da vatandaşlarımıza hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu´na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Grupları´na sahip çıkacaktır. Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar, Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar. Bütün Adanalıları, milletimize canla başla hizmet...

CHP'li gençlik kolları başkanı, Vefa Grubu görevlilerine saldırdı iddiası (2)

<br>AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA <br>AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:<br>"Adana'da vatandaşlarımıza hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu´na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Grupları´na sahip çıkacaktır. Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar, Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar. Bütün Adanalıları, milletimize canla başla hizmet götüren, ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmayan ve büyüklerimizin her an yanında olan Vefa Sosyal Destek Grupları´na sahip çıkmaya davet ediyorum."ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)<br>2020-05-15 23:41:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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