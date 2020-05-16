CHP'li gençlik kolları başkanı, Vefa Grubu görevlilerine saldırdı iddiası (3)

<br>VALİLİKTEN AÇIKLAMA<br>Adana Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı iddiasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.<br>Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"14.05.2020 günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl´ün katılımı ile Yüreğir Kaymakamlığının önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, kim olduğu bilinmeyen 4 saldırgan şahıs, Vefa Sosyal Destek Grubu´nun çalışmasını engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştur. Bunun üzerine Yüreğir Kaymakamı ve koruma polisi ilgili saldırgan şahısları uyarmış, ancak şüpheli şahıslar tarafından kendilerine hakarete devam edilmiş ve koruma personeli saldırı sonucunda yaralanmıştır.<br>Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmış olup, ilgili şahıslar; 15.05.2020 günü adli makamlara sevk edilmiş ve şahıslardan 3´ü savcılık tarafından sorgulandıktan sonra, 1´i ise tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkeme tarafından salıverilmiştir. İlçesinde yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla bilinen ve vatandaşlarımızın da takdirini kazanan başta Kaymakamımız Oğuzhan Bingöl olmak üzere, Covid-19 salgın sürecinde ilk günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de adeta destan yazan Vefa Sosyal Destek Grubu´muza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda yaralanan koruma polisimize acil şifalar diliyoruz."ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)<br>2020-05-15 23:56:02<br>

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