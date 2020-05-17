Kozan'da orman yangını

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.<br>Yangın, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bölgesine ihbar üzerine Kozan Orman İşletmesi'ne ait 5 ekip ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL<br>2020-05-16 23:46:05<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-