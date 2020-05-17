Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı

İHA

Yaşlıların sokağa çıkma iznine sıcak engeli Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci kez ara verilmesine rağmen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hava sıcaklığının 42 dereceye ulaştığı Adana'da sokağa çıkmadı.
Yeni tip korona virüs nedeniyle 21 Mart’tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. O tarihten sonra sokağa çıkamayan yaşlılara geçen hafta Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 4 saat sokağa çıkma izni verildi. Bu hafta da saat 12.00 ile 18.00 arasında izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 12.00'yi geçmesine rağmen Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle sokağa çıkmadı. Atatürk Parkı'nı geçen hafta iznin ilk dakikalarında dolduran 65 yaş üstü vatandaşların çok azı bu hafta parka geldi. Afrika sıcaklarından dolayı 42 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığından dolayı parklar boş kaldı. Ancak az da olsa parka gelen vatandaşların biraz yürüyüp banklarda oturduğu görüldü. Bir vatandaşın ise parkta spor yapması dikkat çekti.
65 yaş ve üstü vatandaşlar, iznin çok iyi olduğunu ancak aşırı sıcak nedeniyle geçen haftaki yoğunluğun olmadığını söylediler. 65 yaş üstü vatandaşların saat 16.00'dan sonra daha yoğun sokağa çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Barakada yaşamlarını sürdüren aile yardım bekliyor
Adana'da, Vefa Destek Grubu'na saldıranların suç dosyaları kabarık çıktı
YEREL HABERLER Adana'da, Vefa Destek Grubu'na saldıranların suç ...
Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Vefa Destek Grubumuzun yanındayız"
Adana´da 400 polisle 5 günlük narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana´da 400 polisle 5 günlük narkotik uygulaması
Dev kayaların düştüğü yol trafiğe açıldı Karayolları ve emniyet ekipleri, yarına kadar kayaların düştüğü alanda tedbir amaçlı nöbet tutacak
YEREL HABERLER Dev kayaların düştüğü yol trafiğe açıldı Karayolları ...
Polisin 5 gün ablukaya aldığı mahallede 3,5 kilo bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin 5 gün ablukaya aldığı mahallede 3,5 kilo ...
Vefa Sosyal Destek Grupları saldırılara rağmen yardıma devam ediyor
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grupları saldırılara rağmen ...
Doğan: "Kaymakam Bingöl'e yönelik saldırıyı kınıyoruz"
YEREL HABERLER Doğan: "Kaymakam Bingöl'e yönelik saldırıyı ...
Ölümüne serinlik polis gelince bitti Adana'da yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlemek isteyen gençlerden bazıları kıyafetlerini dahi giymeden kaçtı, kalanlar ise polisten özür diledi
YEREL HABERLER Ölümüne serinlik polis gelince bitti Adana'da yasak ...
Termometreler 43,5 dereceyi gösterdi, Kozanlılar kendilerini soğuk suya attı Sıcaktan bunalan oruçlu vatandaşlar sosyal mesafe kuralına dikkat ederek doğada kısa süreli de olsa serinleyip dinlendi
YEREL HABERLER Termometreler 43,5 dereceyi gösterdi, Kozanlılar ...
Adana'da narkotik uygulaması: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da narkotik uygulaması: 3 gözaltı
Adana’da 481 polisle narkotik uygulaması Uygulama sonucunda 80 gram eroin ele geçirildi 25 sürücüye para cezası kesildi, 5 araç trafikten men edildi Araması bulunan 1 kişi de yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da 481 polisle narkotik uygulaması Uygulama ...
Dev kaya parçaları yola düştü Yol boşken kaya parçalarının düşmesi faciayı önledi
YEREL HABERLER Dev kaya parçaları yola düştü Yol boşken kaya ...
Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu
Kozan'da orman yangını
YEREL HABERLER Kozan'da orman yangını
Vefa Grubu’na saldırıyla ilgili CHP’li başkan tutuklandı
YEREL HABERLER Vefa Grubu’na saldırıyla ilgili CHP’li başkan ...
Vefa Grubu'na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Vefa Grubu'na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları ...
Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini ...
Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp ‘Allah rızası için yardım edin’ diye bağırdı
YEREL HABERLER Hemşire karısını çocuklarının gözü önünde ...
Başkan Bünül: “Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı yaşıyor”
YEREL HABERLER Başkan Bünül: “Her ay hemşehrilerimiz su sıkıntısı ...
Adana´da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
YEREL HABERLER Adana´da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su ...
Rekor sıcakta yolda yumurta pişirdiler
YEREL HABERLER Rekor sıcakta yolda yumurta pişirdiler
AK Parti İl Başkanı Ay: “Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız” AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, saldırıya uğrayan Kaymakamı ve beraberindekileri ziyaret etti Savcılık, karara itiraz ederek CHP'li Yıldırım'ın tutuklanmasını talep etti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Ay: “Olayın sonuna kadar ...
Vefa Grubu´na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı
YEREL HABERLER Vefa Grubu´na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X