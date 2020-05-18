Ev kurşunlama şüphelileri, kovalama sonucu yakalandı

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da bir eve silahla ateş açılmasının ardından otomobille kaçmaya çalışan 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Araçta bulunan pompalı tüfeğe el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.<br>Saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekibi, silah sesi duyduktan sonra bölgeden hızla uzaklaşan 01 EED 05 plakalı otomobili gördü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaktan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na çıkan, buradan da Baraj Caddesi'ne geçen otomobil sürücü, tekrar ara sokaklara girip izini kaybettirmek istedi. Daha sonra Bülent Angın Bulvarı'na geçen otomobil sürücüsü, park halinde gizlemeye çalışırken, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte polis tarafından yakalandı.<br>Otomobilde yapılan aramada pompalı av tüfeği bulundu. 3 şüphelinin, Ziyapaşa Mahallesi'nde bir evi pompalı av tüfeği ile kurşunladığı, bu yüzden de kaçtıkları ileri sürüldü. Silaha el koyan polis, şüphelileri ise sorgulamak üzere karakola götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-05-18 06:14:47<br>

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