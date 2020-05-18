Saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri yaşananları anlattı (2) - Tekrar

<br>Rüşan Anıl ATAR Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA´da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, yaşadıklarını anlattı. Saldırıya uğrayan gönüllülerden Galip Bülbül, grubun yardım dağıtımını sabote etmeye çalıştığını belirterek, "Kaymakam Oğuzhan Bingöl ve koruması da kendini tanıtmasına rağmen saldırıda bulundular ve dağıtımı sabote etmeye çalıştılar" dedi.<br>15 Mayıs Cuma günü saat 22.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Fatih Caddesi´ndeki Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım ve beraberindekiler, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine hakaret etmeye başladı. Daha sonra CHP İlçe Gençlik Kolları üyesi olduğu öne sürülen kalabalık grup, Kaymakam Bingöl ve korumasına saldırdı. Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile yanındaki Deniz İmran Y., Hüseyin Y. ve Serat Y.´yi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, yanındaki 3 kişi serbest bırakıldı.<br>SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI<br>Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>Öte yandan yapılan incelemede, olay sonrası serbest bırakılan Serat Y.´nin `taksirle yaralama´, `ateşli silah ve bıçak bulundurma´, Hüseyin Y.´nin `ateşli silah ve bıçak bulundurma´, `kasten adam yaralama´ ve Deniz İmran Y.´nin ise `kasten adam yaralama´ suçlarından emniyette kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.<br>GÖNÜLLÜLER DEHŞET ANINI ANLATTI<br>Saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, yaşananları anlattı. Gönüllü Galip Bülbül, karşılarındaki grubun art niyetli olduklarını belirterek, "O akşam kaymakamlık binasının önüne gelen grubumuza ait TIR'dan, ihtiyaç sahiplerine götürülmek üzere malzemeler geldi. Onların aktarımını yaptığımız sırada yoldan geçen iki vatandaş, yardım talebinde bulundu. Kaymakam Oğuzhan Bingöl de evde dağıtım yapıldığını söyledi. Bunun üzerine yolun karşısından 15-20 kişilik grup gelerek hakaret etmeye başladı. Kaymakam Bingöl ve koruması da kendini tanıtmasına rağmen, saldırıda bulundular ve dağıtımı sabote etmeye çalıştılar" dedi.<br>`KAYMAKAMA YUMRUKLARLA SALDIRDILAR´<br>Kaymakam Bingöl´ün grubu dağılması için uyardığını ve bu sırada fiziki saldırıya uğradığını kaydeden Bülbül, "Grubun salladığı yumruklar kaymakamlık korumasına denk geldiği gibi Kaymakam Bingöl´e gelmesine de ramak kaldı. O arada biz de Kaymakam Bingöl´e karşımızdakilerin art niyetli bir grup olduğunu söyledik. Daha sonra TIR'ı daha güvenli bir bölgeye alarak aktarım yapılmasını sağladık. Grubun başta kim olduğunu bilmiyorduk ancak görüntü alarak geldiklerini görünce, iyi niyetli olmadıklarını anladım. Örgütlü ve art niyetlilerdi. İfade vermek için Akıncılar Polis Merkezi´ne gittiğimizde, karşımızdakilerin CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve üyeleri olduklarını öğrendik" diye konuştu.<br>'AKILLILIK ETTİK, GÖRÜNTÜ ALDIK' DEMİŞLER<br>Vefa Sosyal Destek Grubu´na çalıştıkları sırada çay götüren esnaf Hürü Bayrak ise, "O gün akşam TIR'dan araçlara aktarım yapılıyordu. Bir anda gürültü yükseldiğini duydum ve dışarı çıktığımda Kaymakam Bingöl´e saldırdıklarını gördüm. O sırada iki kişi cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığını fark ettim. İçlerinden bir tanesi de `Akıllılık ettik ve görüntü aldık´ dediğini duydum. O anda kim olduklarını bilmiyordum. Başta halktan birileri olduğunu zannettim ancak sonrasında CHP Gençlik Kolları´ndan olduklarını öğrendim" dedi.<br>DAHA ÖNCE DE HAKARETE UĞRADIK<br>Daha önce de dağıtım yaptıkları sırada hakaretlere ve iftiralara uğradıklarını vurgulayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü Adil Aydın ise saldırgan grubun kendilerini yardım yaparken ayrımcı davranmakla suçladığını belirterek, "Biz ayrımcılık yapmadık. Bize 'yandaşlara yardım dağıtıyorsunuz' dediler. Öyle bir şey yok. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek. O gün art niyetli insanlar bize küfürler etti. Daha sonra grup Yüreğir Kaymakamlığı önüne kadar geldi. Burada da hakaretleri sürdü. Hatta Kaymakam Bingöl ve korumasına da saldırdılar. Olayı gerçekleştirenleri tanımıyordum. Sonra CHP Gençlik Kolları´ndan olduklarını öğrendim" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-18 09:11:20<br>

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