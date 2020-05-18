Eşi evi terk edince çocuklarının yurda yerleştirilmesini istedi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis merkezine giden Suriye uyruklu Muhammed N., eşinin evi terk ettiğini belirterek, biri 6 aylık, 3 çocuğunun yurda yerleştirilmesini istedi.<br>Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi´nde oturan İtad ve inşaat işçisi eşi Muhammed N. arasında, dün öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İtad N., biri 6 aylık, diğerleri 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını da bırakıp, evi terk etti. Bunun üzerine Muhammed N., 3 çocuğunu yanına alarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Muhammed N., tek başına bakamayacağını belirttiği çocuklarının geçici olarak yurda yerleştirilmesini talep etti. Polisin ulaşmaya çalıştığı İtad N.´nin ikna olmaması durumunda çocukların yurda yerleştirileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-18 10:44:26<br>
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