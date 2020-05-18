23.00 CHP'li Salıcı: "Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına itiraz edeceğiz" CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırdığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın gruba yönelik bir saldırısının olmadığını ileri sürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırdığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına itiraz edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Seyhan Otelinde sosyal mesafe korunarak yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana'da yaşanan bu olayı araştırmak üzere kendilerini görevlendirdiğini söyledi. Salıcı, olayın çarpıtıldığını belirterek, 14 Mayıs günü Eren'in annesi, babası ve erkek kardeşiyle kaymakamlığın önünden geçerken soğan dağıtıltığını görüp sadece dağıtım yapılan yere gidip ne yapıldığını sorduğunu belirtti. Yıldırım'ın yardım edilecek bir şey olup olmadığını sorduğunu, bunun üzerine kendisinin kaymakam olduğunu söyleyen kişinin fevri şekilde cevap vermesi ve tavırları yüzünden tartışma çıktığını, olayların büyümemesi için Eren'in polisi aradığını ancak kendisini kaymakam olarak tanıtan şahsın Eren'in kardeşinin karnına silah dayadığını ileri süren Salıcı, "Daha sonra da şikayetler üzerine Eren ve ailesi gözaltına alındı. Ailesi hemen polis merkezinden serbest kalırken, Eren adliyeye sevk edilip serbest kaldı. Ancak karşı tarafın itirazı üzerine Eren tutuklandı" dedi.

Salıcı, Eren Yıldırım'ın kendisinin de bir Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü olduğunu, halka bu süreçte yardım yapılırken aracı olduğunu ve kesinlikle Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik bir saldırı yapmadığını söyledi. Salıcı, Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yasal süre içinde itiraz edeceklerini, kendisini kaymakam olarak tanıtan koruma ve kaymakam hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Salıcı'nın yaptığı toplantıya Eren Yıldırım'ın annesi Serhat, babası Hüseyin ve kardeşi Deniz İmran Yıldırım da katıldı.

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