Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 gün önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çakır, bu sabah şehit oldu.

Askeri yetkililer, şehidin Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine acı haberi verdi.

Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin yarın Aladağ'da toprağa verileceği bildirildi.

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