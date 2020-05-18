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İntihar eden işçinin mesai arkadaşlarında koronavirüs tespit edilmedi

DHA

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde, intihar eden ve otopsisinde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin (43) 120 iş arkadaşının testleri ise negatif çıktı. Ailesinin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Olay, 14 Mayıs Perşembe günü, ilçedeki dağlık alanda meydana geldi. Ağaca asılı erkek cesedini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucu cansız bedenin, mermer ocağında çalışan, 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin cesedi, olay yeri incelemelerinin...

İntihar eden işçinin mesai arkadaşlarında koronavirüs tespit edilmedi

<br>Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde, intihar eden ve otopsisinde yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan mermer ocağı işçisi Ümit K.'nin (43) 120 iş arkadaşının testleri ise negatif çıktı. Ailesinin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.<br>Olay, 14 Mayıs Perşembe günü, ilçedeki dağlık alanda meydana geldi. Ağaca asılı erkek cesedini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, yaptığı inceleme sonucu cansız bedenin, mermer ocağında çalışan, 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan Ümit K.'nin koronavirüs hastası olduğu için mi yoksa başka sorun nedeniyle mi intihar ettiği henüz öğrenilemezken, soruşturma başlatıldı.<br>Koronavirüs tespit edilince Ümit K.'nin ailesi ve çalıştığı iş yerinde bulunan 120 kişi, test için dün Erdemli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ümit K.'nin ailesi ve iş arkadaşları, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, sıraya girip, 'Covid-19' testi yaptırdı. Ümit K.'nin iş arkadaşlarına yapılan testlerin negatif çıktığı, ailesinin ise sonuçlarının beklendiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Mehmet Doğaner<br>2020-05-18 16:30:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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