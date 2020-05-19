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Çiftçiler Birliği, ham karpuz hasadı konusunda uyardı Doğru: "Helal kazancımıza haram karıştırmayalım"

İHA

Adana Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ham karpuz hasadı konusunda uyarıda bulunarak, "Helal kazancımıza haram karıştırmayalım" dedi.

Çiftçiler Birliği, ham karpuz hasadı konusunda uyardı Doğru: "Helal kazancımıza haram karıştırmayalım"

Adana Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, ham karpuz hasadı konusunda uyarıda bulunarak, "Helal kazancımıza haram karıştırmayalım" dedi.
Başkan Doğru, yaptığı açıklamada, Adana’nın ülke genelindeki önemli karpuz üretim merkezlerinden biri olduğunu ve “Adana Karpuzu” markası ile pazara sunulduğunu söyledi. Ham karpuz konusunda çiftçilere ve tüccarlara uyarıda bulunan Doğru, "Türkiye’de geçen yılki rakamlarla toplam 3.87 milyon ton karpuz üretiliyor. Bu üretimin yaklaşık 870 bin tonu Adana’dan karşılanıyor. Bu da yaklaşık tüketimin yüzde 25’ini bulmaktadır. Üreticilerimizin yada tüccarlarımızın hasat yaparken karpuzun tam olgunlukta olmasına özen göstermelerini bekliyoruz. Bu hem Adana Karpuzu markasının gölgelenmemesi hem de helal kazancımıza haram karıştırılmaması açısından çok önemli. Bu duyarlılıkla hasat yapılacağına inanıyorum" dedi.
Başkan Mutlu Doğru, hasadın İlçe Tarım Müdürlükleri kontrolünde gerçekleştiğini, bu yıl il genelinde 110 bin dekar alanda yapılan ekimden 800 bin tonluk rekolte beklediklerini bildirdi.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yüzde 90’ı su olan ve vücudun sıvı ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan karpuza sıcak havaların etkisiyle talebin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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