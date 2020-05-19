Polis `Taşköprü´de İstiklal Marşı okudu

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taşköprü üzerinde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü´ne bağlı çok sayıda polis, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kortej düzenledi. Ekip otoları ve motosikletleri Türk Bayrakları ile süsleyen polisler, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü´ye geldi. Polisler, saatler 19.19´u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okudu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-19 20:09:31<br>
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