Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangında evi tamamen yanan aileye yardım eli uzattı.

Geçen pazar günü Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı’ndaki Canhan Apartmanında gece yarısı mutfakta çıkan yangın 11’inci kattaki daireyi bir anda sardı. Kendilerini hemen dışarı atarak canlarını kurtaran TülayEsrafil Burnukel çifti ve oğulları itfaiyeyi aradı. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü ancak hem ev hem de içindeki tüm eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın karşı dairede de hasara neden oldu. İtfaiye raporunda yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Burnukel ailesi kardeşlerinin evine sığınırken yangını haber alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin yanan dairede incelemede bulundu. TülayEsrafil Burnukel çifti ile birlikte yanan daireye çıkan Başkan Soner Çetin gördükleri karşısında şok oldu.

Aileyi teselli eden Başkan Soner Çetin, “Çok şükür size bir şey olmamış. Çok büyük geçmiş olsun. Siz hiç merak etmeyin gerekenleri yapacağız. Biraz sabredin. Kaymakamımızla da görüşüp yapmamız gerekenleri görüşeceğiz. Sizleri bu mağduriyetten kurtaracağız” dedi.

Başkan Soner Çetin, evin onarılması ve ailenin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda söz verdi ve mümkün olan en kısa sürede çalışmalara başlanacağını söyledi.

TülayEsrafil Burnukel çifti de kendilerine gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ocak ayındaki aşırı yağışlarda evi heyelan sonucu yıkılma tehlikesi geçiren HaunAli Tik çiftine de sahip çıkmıştı.

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