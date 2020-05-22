Buğday rekoltesi çiftçiyi sevindirdi

<br>Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)TÜRKİYE'nin buğday ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da, hasadı başlayan 1 milyon 500 bin dekar tarlada 750 bin ton rekolte bekleniyor.<br>Çukurova'nın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı. Türkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da, 1 milyon 500 bin dekar tarlada 750 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Buğdayın alım fiyatı ise kilogram başına 1.65 TL olarak açıklandı. Tarım arazilerde biçerdöverlerin yoğun mesaisi devam ederken, verimlilik ise çiftçiyi sevindirdi.<br>TONAJLARDAN MEMNUNUZ<br>Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Niyazi Aydın, tarlalarında dekarda ortalama 600 kilogram ürün aldıklarını belirterek, "Ektik, emek ettik, uğraştık ve çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Tonajlardan memnunuz. Taban fiyat 1.65 TL olarak açıklandı ama tüccarlarda daha fiyat netleşmedi, önümüzdeki günlerde netleşir diye bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-22 15:21:43<br>

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