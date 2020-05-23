Adana'da kaçakçılık operasyonu Piyasa değeri 100 bin lirayı bulan kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Adana’da bir adreste piyasa değeri 100 bin lira olan gümrüklenmiş 207 adet kaçak içki ve bin 143 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir adres içerisinde kaçak içki ve cinsel ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, operasyon düzenlediği adreste yaptığı aramada, gümrüklenmiş kaçak olduğu belirlenen 207 adet kaçak içki ve bin 143 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.