Bayram kısıtlamasında tatlılar evlere siparişle gidecek

<br>Çağlar ÖZTÜRKNuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tatlıların siparişle eve gideceğini söyledi.<br>Ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda vatandaşları tatlısız bırakmayacaklarını belirtti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tatlı siparişlerini evlere götüreceklerini kaydeden Tekin, "Ramazan ayı boyunca günlük 16 saat çalışarak tatlı üretimi yaptık. Bu çalışmayı bayramda da sürdüreceğiz. Sokak kısıtlaması var ancak tatlı isteyen vatandaşların evlerine tatlıyı biz götüreceğiz. Bu bayram 1 tonluk bir artış bekliyoruz. Gerçek bir baklavanın fiyatı 85120 lira arasında, piyasada 4050 liraya satılan baklavaları önermiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-05-23 09:58:23<br>

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