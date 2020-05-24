Tufanbeyli'de "Balkona veya pencereye çık kitabını al" projesi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık, çocukların pandemi nedeniyle evde kaldığı sürede keyifle vakit geçirmesi için “Balkona veya pencereye çık kitabını al” projesini başlattı.

Kaymakam Ömer Sevgili ilçedeki ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklara kendi eliyle kitapları dağıttı bayramlarını kutladı.

İlçedeki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine toplam 6 bin kitap dağıtılmak üzere "Balkona veya pencereye çık kitabını al" projesini başlattıklarını kaydetti. İlçedeki kitapların dağıtımı milli eğitim müdürlüğü tarafından gerçekleştirilirken ilk kitapları Kaymakam Sevgili evde kal çağrılarına uyan çocuklara kendi verdi.

Çocuklara geçmişten geleceğe Türk büyükleri, Bilge Kaan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı konu alan çocuklar için hazırlanmış kitaplar hediye ediliyor.

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