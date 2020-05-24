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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan'da bayram coşkusu sokaklara taşındı

İHA

Ceyhan Belediyesi'nin Ramazan Bayramı için özel olarak süslenmiş otobüsü Ceyhan'ın sokaklarını dolaşıp müzik yayını yaptı, bayram coşkusu sokaklara taşındı.

Ceyhan'da bayram coşkusu sokaklara taşındı

Ceyhan Belediyesi'nin Ramazan Bayramı için özel olarak süslenmiş otobüsü Ceyhan’ın sokaklarını dolaşıp müzik yayını yaptı, bayram coşkusu sokaklara taşındı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, korona virüs salgını önlemleri nedeniyle geleneksel şekilde kutlanamayan Ramazan Bayramı’na renk katmak ve özellikle çocuklar bayram coşkusunu yaşatmak için farklı bir yöntem uyguladı. Bayram için özel olarak giydirilmiş üstü açık bir otobüs Ceyhan’ın tüm caddelerinde ve sokaklarında gezerek müzik yayını yaptı. Ceyhanlılara eğlenceli anlar yaşattı.
İlçe halkının bayramını kutlayan Hülya Erdem, “Maalesef artık bayramlar bizim çocukluğumuzdaki gibi ev ev dolaşıp şeker toplayarak, akrabaların elini öpüp harçlık alarak, sokaklarda oyun oynayarak kutlanamıyor. Şartlar evlerden çıkmadan, sevdiklerimizden uzak bayram kutlamayı gerektirse de her koşulda bayram sevincini yaşamak, eğlenceli çocukluk hatıraları biriktirmek çocuklarımızın hakkı. Bu nedenle evlerinden çıkmadan onları nasıl neşelendirebiliriz diye düşünerek bir bayram otobüsü süsledik. Otobüsümüz sokak sokak dolaşıp müzik yayını yapıyor. Bu etkinliğimiz bayram süresince devam edecek. Tüm hemşehrilerime eğlenceli, neşeli bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

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