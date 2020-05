Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, poyraz ve çöl sıcaklarının narenciye meyvelerini kuruttuğunu belirtti

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 15 Mayıs’tan 24 Mayıs’a kadar uzun süren poyrazın sonrasında çöl sıcağı ve kuvvetli fırtınanın, meyvelerin tamamına yakınını kurutarak çiftçiyi perişan ettiğini söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, bu yıl aşırı sıcak ve poyrazın meyvelerin yüzde 95’ini yerlere döktüğünü belirterek, "Ağustos ayında erkencilerle başlayan narenciye hasadı Nisan ayında geç hasat edilen ürünlerle birlikte 9 ay sürüyordu. Yaşanan afet sebebiyle mağdur olan çiftçilerimiz borçlarını ödeyemeyecek, boş kalan bahçelerinin gelecek seneye hazırlık için bakımlarını yapamayacaktır. Bu durum bahçelerde hastalıkların başlamasına sebep olacaktır. Bakımı yapılamayan bahçelerden bir sonraki yıl ürün alınamayacaktır’’ dedi.

Çiftçilerin her yıl ürünleri için Ziraat Bankasından kullandıkları sübvansiyonlu kredi tutarı kadarına Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) poliçesi yaptırma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Doğan, “Bu sebeple de rüzgarın hızını önemsemeyen TARSİM poyrazı afet kapsamına almamaktadır. 2017 yılında aşırı sıcak ve poyrazdan Adana’da karpuzlar, kavunlar, domatesler ve birçok ürün tarlada kalmıştı. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak bununla ilgili TARSİM’le görüşmeler, haberler ve basın açıklamaları yaptık. Açıklamalarımız neticesinde düzenlemeye gidileceği yönünde bildirimler aldık fakat bugüne kadar hiçbir değişiklik olmadı” diye konuştu.

Geçmişte düzenlemeler yapılsaydı bugün çiftçilerin mağdur olmayacağını belirten Doğan, özellikle bu yıl poyrazın kapsama alınmasını istediklerini, afet olmadan meyvelerin kendiliğinden dökülmeyeceğini kaydetti.

TARSİM’in çiftçinin kara gün dostu olması ve zararlarını bir an önce tespit ederek karşılaması gerektiğini belirten Doğan Avrupa’da sigorta yaptırma oranının yüzde 40, yüzde 50’lerde olduğunu söyleyen Mehmet Akın Doğan, “Türkiye’de bu oran yüzde 20’lerde kalmaktadır. Ziraat Bankası’ndan kullanılan kredi miktarı kadar çiftçilerimize TARSİM yaptırma zorunluluğu getirilmese bu oran yüzde 5’lerde kalacaktır. Zararları karşılanmayan çiftçilerimiz TARSİM yaptırmaya da gerek duymamaktadır. Çiftçimiz TARSİM’e poliçe kestiğinde devletimiz yüzde 50’si gibi büyük bir oranını karşılamaktadır. Ocak ayından bugüne kadar bahçelerinde budama, ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi bakımlar ve harcamalar yapan çiftçimizin mağduriyeti karşılanmalıdır” şeklinde konuştu.

Türkiye’de narenciye üretiminin üçte birinden fazlasının yapıldığı Adana’da üreticinin borçlu ve perişan durumda olduğunu söyleyen Doğan, “İlk defa bu aylarda böylesine büyük bir afetle karşılaşıldı. Adana’da poyrazın bu yıl meteorolojiden alınan tahminlere göre 3 gün süreceği yönündeydi fakat 10 gün sürdü. Dalında çiçekten meyveye dönüşen nohut büyüklüğündeki ürünlerin birkaç çeşitte yüzde 75’ini çeşitlerin çoğunda ise yüzde 95’ini yere döktü. Bu yıl ağaçlar meyvesiz kaldı. Yurt dışına narenciye ihracatı olmaması hem Adana ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine zarar verecektir. İhracatı yapılarak ülkemize döviz kazandıran bir ürünün hava şartlarından dolayı yok olması hepimizde üzüntü oluşturdu” dedi.

İşçi istihdamına da değinen Doğan, “Sonbahar ve kış mevsimlerinde Türkiye’nin hiçbir yerinde işçilik olmazken 9 ay kesintisiz narenciye hasadı yapılan Adana’da istihdama da katkı sağlanmış oluyordu. Adana’da Ağustos ayından başlayarak Nisan ayına kadar süren narenciye hasadında çalışan işçiler, bu yıl yaşanan afet sebebiyle çalışamayacaklar” diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karşılaşılan durumun altından kalkamayan çiftçilerin üretemeyecek, tarlasını bahçesini satmak isteyecek ve büyük bir ekonomik krize sebep olacağını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızdan ve Tarım Bakanlığımızdan Adana’nın afet bölgesi ilan edilmesini, TARSİM uygulamalarının düzenlenmesini ve şu an zor durumda olan çiftçiye desteklerini beklemekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.