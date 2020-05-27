Adana'da bayramda uyuşturucu operasyonları: 70 gözaltı

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Ramazan Bayramı süresince uyuşturucu suçlarını engellemek için operasyon düzenleyen polis ekipleri, 70 şüpheliyi gözaltına aldı.<br>Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarını engellemek için Ramazan Bayramı süresince çalışmalarını sürdürdü. Polis, merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 31 mahallede toplam 41 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 şüpheli, aralarında uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği ve Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 45 şüpheliyle birlikte toplam 70 kişi gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aralamalarında toplam 1 kilo 828 gram bonzai, 128 gram esrar, 5 gram kokain, 1 gram eroin, 2199 uyuşturucu hap, 145 kök Hint keneviri, av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 305 lira para ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-27 15:13:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.