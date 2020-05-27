Adana'da narenciyeyi aşırı sıcaklar ve poyraz vurdu

<br>Nuri PİR-Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan Adana'da, aşırı sıcaklar ve poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyvelerin çok büyük oranda döküldüğünü belirterek, ihracatta büyük oranda düşüş olacağını söyledi. İncefikir, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından poyrazın afet kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.<br>Türkiye'nin narenciye üretimi olan 4.9 milyon tonun yüzde 30'unun karşılandığı Adana'da, 5-6 gün süren aşırı sıcak ve poyrazlar nedeniyle erkenci ve ortaerkenci narenciye ağaçlarının meyveleri büyük oranda döküldü. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ağaçlardaki meyvelerin en az yüzde 90'ının döküldüğünü, kalanların ise bozulduğunu ve toplama maliyetini karşılamayacağını bildirdi. Meyve dökümlerinin ihracatta ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olacağını kaydeden İncefikir, "Bu düşüşler paketlemelere de yansıyacak. Normal şartlar altında eylül ayında early ile başlayacaktı. Enterdonat limonda çok büyük sorun var. Arkasından gelecek erkenci mandalinalar ve daha sonra gelecek portakal cinsleri kötü olacak. Ürünlerin hepsinde hasar var. Limon, mandalina, portakal ve greyfurt hepsi hasarlı. Tarihte görülmemiş sıcaklar yaşandı" dedi.<br>`AFET KAPSAMINA ALINMIYOR´<br>Üreticilerin ciddi anlamda zarar ettiğine vurgu yapan İncefikir, TARSİM tarafından poyrazın afet kapsamına alınması gerektiğini kaydetti. İncefikir, "TARSİM, hasarı yüzde 100'e varan felaketi, bu yapıyı doğal afet saymıyor. Zaten problem burada başlıyor. Bu olay TARSİM'de yıllardır kronikleşmiş bir problem zaten. Bunu afet olarak kabul etmediği sürece çiftçinin zararının karşılanması söz konusu değil. Şu an için hasar tespiti yok. Tespit konusu da başlı başına problem çünkü üreticilerin yaptıkları sigortalarla beraber şu anda yaşanan felaket TARSİM kapsamına alınmıyor" diye konuştu.<br>'MAHVOLDUK'<br>Üretici Hasan Uluçay ise aşırı sıcaklar ve poyraza karşı gübre ve soğutucu gibi önlemler aldıklarını ancak başarılı olamadıklarını dile getirerek, "Bunun altından kalkamadık. Tüm ürünümüz yerde, ağaçlar komple gitti, mahvolduk. Hiç meyve alamayacağız bu sene" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-27 17:19:08<br>

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