Adana'da 11 okul güçlendirildi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır" dedi.

Vali Demirtaş, yapımı tamamlanan 28 derslikli Mehmet Tal İmam Hatip Ortaokulu ile güçlendirme çalışmaları yapılan Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun’un da katıldığı inceleme gezilerinde Vali Demirtaş, okul binalarında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

İnceleme ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede öncelikli olarak hayırsever Mehmet Tal’a teşekkür eden Vali Demirtaş, “Bir ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım eğitim yatırımıdır. Bizler bu doğrultuda devletimizin tüm imkanlarını gelecek nesillerimiz için seferber ediyoruz. Çocuklarımızın en iyi imkanlara sahip olması, en kaliteli eğitimi alabilmesi için gösterdiğimiz bu çabalara büyük katkılar sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yarınların teminatı çocukların daha sağlıklı ve daha donanımlı binalarda eğitim görebilmeleri için güçlendirme çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirten Vali Demirtaş, il genelinde 11 okulda bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

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