Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları Mağdur görümce, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını soyduran gelinlerine, "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diyerek ağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları Mağdur görümce, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını soyduran gelinlerine, "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diyerek ağladı

İHA

Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

Gelinleri tarafından soyulan görümcenin gözyaşları Mağdur görümce, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını soyduran gelinlerine, "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diyerek ağladı

Adana'da, içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasası soyulan görümce, olayın azmettiricisi olan gelinlerine tepki göstererek "Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı, bana bu nankörlüğü nasıl yaptı bilmiyorum. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim" diye gözyaşı döktü.
Olay, 22 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 389 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir evde meydana geldi. Kocası Arabistan’da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği paralara altın alarak birikim yapıp evindeki kasasında saklamaya başladı. İddiaya göre; Fatma S. (27) görümcesi Sezen Nisan'in çok fazla altını olduğunu arkadaşı Bülent Ü.’ye (38) söyledi. Bülent Ü., arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptı. Evin yedek anahtarını yaptıran ve Bülent Ü.’ye veren Fatma S., görümcesinin yazlığa gitmesini beklemeye başladı. Görümcesinin oğlunu “Gelin yeğenlerinizi görün” bahanesiyle arayan Fatma S. “Biz yazlıktayız” cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdi. Bunun üzerine zanlılar eve girerek içinde 160 bin lira değerinde altın ve para olan kasayı çaldı. Bu durumu komşularından öğrenen Sezen Nisan hemen evine gelip Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis zanlıları yakalarken, gelin Fatma S.'nin olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Zanlılardan Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan'a teslim edildi. Ancak altın ve paraların 100 bin liralık bölümü yoktu.

"Hain gelin"
Gelinleri tarafından yapılan planla ziynet eşyaları çalınan Sezen Nisan, halen olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Kasamız ben evde yokken soyuldu. 15 Mayıs günü yazlığa gittim, maalesef hain bir gelinimiz var, bizim evde olup olmadığımı araştırmış. Normal bir gelin görümce ilişkisi nasıl olması gerekiyorsa bizim de öyle bir ilişkimiz vardı. Ben onun iyi gününde kötü gününde hep yanındaydım, evde kasa olduğunu biliyor yani her şeyimi bilen biriydi. Evime sürekli girip çıkan birisiydi, evde temizlik olduğunda gelip yardım ederdi. Kasamın yerini zaten biliyordu, onun görüştüğü kişiler evime gelmişler kasamı alıp gitmişler" dedi.

"Onu ciğerime koymuştum, onun yaptığı ölümle eş değer"
Sezen, gelinlerinden hiç şüphelenmediğine dikkat çekerek, "Hiç şüphelenmedim aramızdaki ilişki o kadar iyiydi ki anlatamam, bir abla kardeş gibiydik. Onun yaptığı nankörlüğü ömrüm boyunca unutmayacağım. Onun bu hırsızlığı yaptığını öğrenince şok oldum, ölümle eş değer bunu nasıl yaptı hala aklım almıyor. Soframda, evimde, canımda, ciğerime koymuştum onu, bana bunu yaptığına inanamıyorum. Fatma bana bu hainliği, nankörlüğü nasıl yaptın. Bana bu günleri yaşattın ya Fatma seni asla affetmeyeceğim Allah’ından bul. Benim emeğim değil, eşimin parasıydı. Çocuklarımın geleceğini rızkını çaldırdı. Eşim çalışıp bana gönderiyordu ben de harçlığımdan biriktirdim köşeye koydum 3 çocuğumun geleceğiydi. Hayatımızı çaldın gittin Fatma, Allah seni bildiği gibi yapsın" diyerek ağladı.
Sezen, polislerin çok iyi çalışıp her şeyi ortaya çıkardığını ancak 100 bin liradan fazla zararı olduğunu, bu zararın zanlılar tarafından karşılanmasını istediğini, bunun için de ayrı dava açacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silah sesi ihbarına giden polis ekipleri kurşunlanmış otomobili buldu
YEREL HABERLER Silah sesi ihbarına giden polis ekipleri kurşunlanmış ...
Tufanbeyli’de camiler dezenfekten edildi
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de camiler dezenfekten edildi
Kozan'da cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Kozan'da cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı
Camiler ibadete hazırlandı Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın süredir ibadete kapatılan camiler, 29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla kısıtlı olarak yeniden cemaatle buluşacak Büyükşehir Belediyesi cami temizlik ekipleri Adana’daki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Camiler ibadete hazırlandı Korona virüs tedbirleri ...
Adana'da 11 okul güçlendirildi
YEREL HABERLER Adana'da 11 okul güçlendirildi
Adana'da vektörle savaş Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede ilaçlama, bilgilendirme ve ıslah çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Adana'da vektörle savaş Büyükşehir Belediyesi, 15 ...
Ceyhan’ın camileri cuma namazına hazırlandı
YEREL HABERLER Ceyhan’ın camileri cuma namazına hazırlandı
Adana'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar 919 cami bahçesi, 14 stadyum, 11 saha, 17 yeşil alan, 10 park, 25 pazar yerinin yanı sıra Merkez Park ve TÜYAP Fuar Alanı’nda cuma namazı kılınacak Vali Mahmut Demirtaş, camilerde ibadet ederken tüm vatandaşların; kendilerinin, sevdiklerinin ve etrafındaki insanların sağlığını tehlikeye atmamaları gerektiğini belirtti
YEREL HABERLER Adana'da cuma namazı kılınacak cami ve alanlar 919 ...
Türkiye'nin en büyük ikinci camisi, cuma namazına hazır
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük ikinci camisi, cuma namazına ...
Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı Adana'da iki gelini ve iki oğlu tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı, ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü Yaşlı kadın gelini ve çocuklarının kendini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı Adana'da ...
Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu
YEREL HABERLER Arkadaşlarına görümcesinin evini soydurttu
Çukurova’da camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çukurova’da camiler dezenfekte edildi
Tufanbeyli’de cuma namazı hazırlıkları
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de cuma namazı hazırlıkları
AK Parti'li Doğru: "Bölgede büyük bir afet yaşandı" Milletvekili Abdullah Doğru, aşırı sıcak ve poyraz sonrası mahsullerinde hasar oluşan hububat ve narenciye üreticileriyle bir araya geldi Doğru, Meletmez Göleti suyunun toprakla buluşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti
YEREL HABERLER AK Parti'li Doğru: "Bölgede büyük bir afet ...
Aktaş'tan sosyal mesafeli denetleme
YEREL HABERLER Aktaş'tan sosyal mesafeli denetleme
Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı Bir yakını tarafından sokağa atılan yaşlı kadın hayvana bile böyle bir muamele yapılmadığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa ...
Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı Adana'da görümcesinin içinde 160 bin lira değerinde altın ve para bulunan kasasını çalan gelin ile birlikte 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı Adana'da ...
Adana'da 2 midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da 2 midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi ...
Kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde çaldılar Adana’da 2 kişi kasaptan çaldıkları etleri bir otomobile koyup kaçtı
YEREL HABERLER Kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde ...
Kozan’da anız yangını
YEREL HABERLER Kozan’da anız yangını
Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı: 12 ...
Motosikletten düşen sürücü sinyalizasyon direğine çarpıp öldü
YEREL HABERLER Motosikletten düşen sürücü sinyalizasyon direğine ...
Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan magandalar polise yakalandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan magandalar ...
Adana'da narenciyeyi aşırı sıcaklar ve poyraz vurdu
YEREL HABERLER Adana'da narenciyeyi aşırı sıcaklar ve poyraz vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X