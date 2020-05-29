Küçük Kırım’a ilk asfalt döküldü

Ceyhan Belediyesi, Küçük Kırım Mahallesi’ndeki alt yapı çalışmaları biten sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı. Uzun süredir atıl halde bulunan Şehit Recep Tentif, Gaspıralı İsmail ve Şehit Zeynel Atan Sokak’a ilk asfalt döküldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt çalışmalarına başlayan Ceyhan Belediyesi’ni Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem hem ekiplerin çalışmalarına hız kazandırdı hem de mahalle halkının isteklerini dinledi.



Önce Alt Yapı Sonra Asfalt

Küçük Kırım Mahallesi Şehit Recep Tentif, Gaspıralı İsmail ve Şehit Zeynel Atan Sokak’ta asfalt çalışmalarını takip eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “İlçemizin yıllardır ihmal edilmiş mahallerinin sorunlarının giderilmesi için dezavantajlı mahallelerimize hizmet önceliği tanımaya özen gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışmalarını tamamladı. Şimdi de Küçük Kırım mahallemizdeki ilk asfalt çalışmasını başlattık. Yaptığımız yolları yeniden tahrip etmek zorunda kalmamak için yo yapacağımız her yerin alt yapı çalışmasını tamamlıyoruz. Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi Ceyhan’da asfaltsız yol ve alt yapısı tamamlanmamış mahalle kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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