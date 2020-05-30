Adana´da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin düzenlediği operasyonda 3 kilo 10 gram esrar, 444 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bu kapsamda merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Çamlıbel mahallelerinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam 3 kilo 10 gram esrar ile 444 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, Çetin Can Ç. (22), Mahsun B. (26), Osman B. (27), Ergin K. (31), Rihan B. (51) ve Mehmet Y. (20) gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Can Ç., Mahsun B., Osman B. ve Ergin K. tutuklanırken, Rihan B. ile Mehmet Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-30 10:23:55<br>

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