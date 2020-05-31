Motosiklet hırsızları kameradan belirlenip, yakalandı

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da 5 motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.<br>Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayı içerisinde motosikletini çaldıran 5 vatandaşın başvurusu üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Motosikletlerin çalındığı adreslerde çalışma yapan polis, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, motosikletleri Tahir G. (29), Murat G. (19), Emrullah Can I. (19) ve Y.Ş.´nin (16) çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, düzenlediği baskınlarda şüphelileri saklandıkları yerlerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-05-31 09:35:41<br>

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